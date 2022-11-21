وزير الصحة: الفيروس المخلوى التنفسى متواجد منذ 1956 ويزداد نشاطه بالشتاء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، للإجابة على الاستفسارات التى تدور حول "الفيروس المخلوى" وذلك بمدينة ناصر الطبية للبحوث والعلاج، وبحضور عددًا من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، وقيادات وزارة الصحة.

أوضح "عبدالغفار"، أن الفيروس المخلوى، هو فيروس ذو أعراض تنفسية يزداد انتشاره مع بدء فصل الشتاء، مؤكدًا أن الأطفال الأقل من عمر 6 أشهر وحتى عامين، هم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بهذا الفيروس، مضيفًا، أن الفيروس لم يكن بهذا الانتشار خلال العامين الماضيين، بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها الأسر أثناء جائحة كورونا.

وأشار الوزير، إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض، موضحًا أن الفيروس يعيش على الأسطح لمدة ساعات، منوهًا إلى أن الأطفال حديثى الولادة، الأقل من 6 أشهر والأطفال الذين يعانون من أمراض أو أمراض مناعية، هم الأكثر تعرضًا لشدة الأعراض، بينما تستمر الأعراض المرضية مع الأطفال بداية من عامين وحتى 5 أعوام، من أسبوع إلى أسبوعين.

وتابع، أن الأطفال الأقل من عامين، هم الفئة الأكثر شيوعًا فى معدلات الإصابة، حيث تم إجراء مسوحات بالأقسام الداخلية بـ21 مستشفى للأطفال، كما أنه وفقًا للتسلسل الجينى، واختبارات الـ"بى سى آر" وجد أن معظم حالات الأعراض التنفسية تنتمى لهذا الفيروس.

وقال "عبدالغفار"، إن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال تتمثل فى "صعوبة فى التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق"، مُشددًا أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أى من تلك الأعراض على الطفل لتلقى الرعاية والعلاج المناسبين.

ونوه، إلى امتلاك وزارة الصحة والسكان، منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عددًا من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفى أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.

وأكد الوزير، أنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج هذا المرض لأنه "فيروسى" وليس "بكتيرى"، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغير، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هى الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطىء للمضادات الحيوية فى مثل هذه الحالات المرضية.

وشدد "عبدالغفار" على أنه فى حال ملاحظة صعوبة فى التنفس أو أى أعراض على طفلك يجب التوجه به إلى المستشفى على الفور، وفى حالة تأكد إصابة طفلك بالفيروس يجب منع اختلاطه مع أطفال آخرين فى المنزل أو الحضانة لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.

ووجه الوزير عددًا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، أهمها غسيل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال فى مثل هذه الأوقات، كما وجه عددًا من النصائح لتعزيز مناعة الأطفال منها كثرة شرب السوائل وتناول الأغذية التى ترفع المناعة، وتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين "سى".

وخلال الإجابة على عدد من الأسئلة الموجهة من السادة الصحفيين ومراسلى القنوات التلفيزيونية، أكد الحضور من أساتذة الطب فى الجامعات المصرية، أنه لا يوجد طفل أقل من سنتين فى أمان تام من الإصابة، بهذا الفيروس، موضحين أنه فى فترة كورونا انخفضت نسب الإصابة بالفيروس لـ16% بسبب الإجراءات الاحترازية قائلين: "إننا لسنا بصدد وباء أو جائحة جديدة فلا داعى للقلق".

وقال أساتذة الطب المشاركين فى المؤتمر الصحفى، إن الفيروس المخلوى يشبه دور البرد العادى، فهو فيروس متواجد منذ 60 عامًا ولم تسع أى مؤسسة عالمية لإنتاج لقاح له.

وتابعوا، أنه لا توجد أى أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوى التنفسى، مُشددين على أهمية الوعى الأسرى بالتعامل مع الأمراض الفيروسية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مُحذرين من استخدام المضادات الحيوية و"حقنة البرد القاتلة" التى يلجأ إليها المواطنين داخل الصيدليات دون طبيب مختص.