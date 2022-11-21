وزارة الطيران المدنى تحتفل بالوفود العائدة من مؤتمر «COP27» فى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الطيران المدنى احتفالية خاصة للوفود العائدة من مشاركتها فى مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، فى صالة الوصول بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، بعد وصول الطائرات التى تقلها من مطار شرم الشيخ الدولى.





وقدم وزير الطيران المدنى محمد عباس، الشكر والتقدير لجميع العاملين فى مختلف مواقع العمل بمطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين على الجهد الكبير المبذول، وطالبهم بمواصلة العمل بتفانِ وإخلاص من أجل تقديم أعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر وتذليل كافة العقبات أمام المشاركين بالمؤتمر بما يليق بالمكانة الريادية التى تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا.

وأشاد "عباس" بالتعاون والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات لضيوف مصر، لافتًا إلى أن هذا النجاح يعد إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات والنجاحات التى يحققها قطاع الطيران المدنى وبما يثبت قدرة الدولة المصرية على استضافة مثل هذه الأحداث الدولية المهمة.

وقامت إدارة مطار القاهرة الدولى بتوزيع الورود على المسافرين بعد عودتهم من مدينة السلام، فى أجواء يملؤها السعادة والسرور وعلى أنغام الموسيقى المبهجة.

من جانبها، أعربت الوفود عن سعادتها بحفاوة الاستقبال الرائع منذ وصولهم إلى مصر وحتى مغادرتهم.

يذكر أن مصر استضافت مؤتمر المناخ "COP27" بشرم الشيخ، فى الفترة من 6 وحتى 19 نوفمبر الجارى، وهى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، بمشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك أكثر من 120 من قادة الدول وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يزيد عن 65 ألف مشارك من أنحاء العالم، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ لمناقشة قضايا المناخ والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

كما حظت القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة مع تواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم وهو ما يثبت دور مصر الريادى ومكانتها الحضارية وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات والأحداث الدولية المهمة.