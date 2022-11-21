ميسي يعلن جاهزيته لمواجهة السعودية فى المونديال: لا أعانى من أى مشاكل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم منتخب الأرجنتين، جاهزيته لمواجهة منتخب بلاده أمام السعودية، المقرر لها الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان ميسي قد خاض تدريبات منفردة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد عضلي، لكنه أكد جاهزيته لمواجهة السعودية، مؤكدا أنه فى أتم جاهزيته.

وقال ميسي خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفي للمباراة، "أشعر أننى بحالة جيدة بدنيًا، أعتقد أننى أمر بلحظات رائعة بدنيًا وعقليًا، لا أعانى من أى مشاكل".

وأضاف قائد الأرجنتين، "تدربت بشكل مختلف لأننى تلقيت ضربة المباراة الماضية، ولكن لا شيء جدِّى، كان إجراءً احترازياً".

وتابع البرغوث، "اللعب في كأس العالم دائمًا ما يكون مميزًا والأجواء قبل المباراة الأولى دائمًا مختلفة، لقد دخلت الأجواء والرتم بشكل سريع، وأشعر براحة كبيرة، لم أقم بشيء مميز، كما كنت أفعل دائمًا طوال مسيرتي؛ أعتنى بنفسي فقط".

وواصل، "العمر يجعلك ترى الأمور بشكل مختلف ويجعلك تعطى أهمية للتفاصيل الصغيرة التى ربما لم تكن تراها من قبل، فى يومنا هذا أصبحت أعطى اهتمامًا أكبر لكل شيء وأصبحت أولويتي هى الاستمتاع باللعب قبل أى شيء آخر".

وأختتم قائلا، "سنخرج للفوز على السعودية، نحن نشعر بشعور جيد كمجموعة، ولكن يجب أن ينعكس ذلك فى الملعب".

ويخوض المنتخب الأرجنتيني منافسات مونديال قطر 2022، ضمن المجموعة الثالثة رفقة بولندا، السعودية والمكسيك.

ويأمل ليونيل ميسي فى قيادة منتخب الأرجنتين للقب الثالث من بطولة كأس العالم 2022، خاصة مع تصريحاته بأن هذا المونديال هو الأخير له فى مسيرته الدولية مع التانجو.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بلقب كأس العالم مرتين فى تاريخه بنسختى 1978 و1986.