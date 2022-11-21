فيديو.. زيارة الرئيس السيسي لقطر وحضوره حفل افتتاح كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، على فيس بوك"، فيديو لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاصمة القطرية الدوحة، وحضوره حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، مع عدد من القادة والرؤساء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى صباح اليوم وقبل مغادرته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالاً هاتفياً مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادةً وشعباً على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، مع الاعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس حفل افتتاح كاس العالم وزيارته ضيفاً عزيزاً على الدوحة، والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصةً مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.