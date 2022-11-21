كأس العالم 2022.. إنجلترا تكتسح إيران 6 / 2 فى المونديال.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الإيرانى بنتيجة 6-2 في المواجهة التى جمعتهما باستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في مونديال 2022، والتى تضم معهما منتخبى أمريكا وويلز على الترتيب.

وسجل سداسية منتخب إنجلترا كل من جود بيلينجهام الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف النجم بوكايو ساكا ورحيم سترلينج الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 43 و 46 على الترتيب، وبعدها سجل ساكا الهدف الرابع لإنجلترا فى الدقيقة 62 من عمر الشوط الثانى، وبعد نزوله بديلا بـ49 ثانية فقط أضاف ماركوس راشفودر الهدف الخامس للأسود الثلاثة ليصبح ثالث أسرع هدف يسجله بديل بالمونديال، ثم اختتم البديل جاك جريليش السداسية فى الدقيقة 92 من المباراة.

فيما سجل مهدى طارومى هدف إيران الأول فى الدقيقة 65، وأضاف الثانى من ضربة جزاء فى الدقيقة 99من عمر الشوط الثانى والمباراة.

وشهد الشوط الأول إصابة علي رضا بيرانواند، حارس مرمى إيران واضطر البرتغالى كارلوس كيروش الى استبداله بزميله سيد حسين حسيني بعد نزيف فى كرة مشتركة خرج على اثرها وغادر الملعب فى الدقيقة 19 من عمر المباراة، كما أصيب قائد المنتخب الايرانى احسان حاج صافي فى الدقيقة 79.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن جود بيلينجهام البالغ من العمر 19 عامًا و145 يوماً صار ثاني أصغر لاعب يسجّل لإنجلترا في كأس العالم بعد مايكل أوين (18 عاماً و190 يوماً).

كما أن عامًا ، جود بيلينجهام 19 عامًا و 145 يومًا هو ثالث أصغر لاعب في إنجلترا يبدأ في كأس العالم بعد مايكل أوين في عام 1998 (18 عامًا و 198 يومًا) ولوك شو في عام 2014 (18 عامًا 347 يومًا). لاول مرة.

وأيضا هذه أول مرة في تاريخ إنجلترا يسجل خلالها لاعبين في عمر 21 عاما أو أقل في منافسات كأس العالم. الثنائي جود بيلينجهام (19 عاما) وبوكايو ساكا (21 عاما).

كما اصبح بوكايو ساكا أول لاعب من منتخب إنجلترا تحت سن 24 عاما يسجل هدفين في مباراة واحدة في كأس العالم.

ويعد منتخب إنجلترا الأغلى في مونديال قطر 2022، حيث تبلغ قيمته التسويقية وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى 1.26 مليار يورو.

ويسجل منتخب إنجلترا ظهوره في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث شارك في 15 نسخة سابقة من المونديال بإجمالى 69 مباراة.

بينما شارك منتخب إيران فى كأس العالم، خمس نسخ 1978 و1998 و2006 و2014 و2018، قبل خوض مونديال قطر 2022.