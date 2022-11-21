الزعيم السوداني محمد الميرغني يبعث رسالة شكر للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - بعث الزعيم السوداني محمد عثمان الميرغني رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، برسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يشكره فيها على الفترة التي قضاها في مصر، وجاء نصها:

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. يطيب لنا أن نتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان على فترة إقامتنا بدارنا بقاهرة المعز. نكرر الشكر لكم والقائمين على الأمر، متمنين لكم التوفيق ولجمهورية مصر العربية الشقيقة التقدم والازدهار، سائلين المولى القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم".

وكان الزعيم السوداني محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، غادر القاهرة ظهر اليوم الاثنين، عائدًا إلى الخرطوم، وذلك للإسهام في توحيد الصف الوطني وخروج السودان من أزمته.

وكان في وداع الميرغني بمطار القاهرة بمطار القاهرة الدولي، مسئولي ملف شئون العلاقات المصرية السودانية بالرئاسة المصرية، وعدد من قيادات الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، والطريقة الختمية المتواجدين بمصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير طائرة مصرية خاصة لنقل الزعيم الميرغني ومرافقيه من القيادات الحزبية والطريقة الختمية إلى وطنهم السودان؛ تقديرًا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

يذكر أن الميرغني غادر السودان في سبتمبر 2013، وتعد عودته إلى الخرطوم بمثابة الرجوع الأول لموطنه بعد غياب قارب العقد، ويعول على أن تسهم عودته دعم التوافق السياسي والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد العرب الإفريقي من تاريخه السياسي المعاصر.