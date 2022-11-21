وزير الصحة: تشخيص 1611 حالة مصابة بالفيروس المخلوي ونسب الانتشار كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوضع الوبائى في مصر مستقر وليس هناك ما يدعو للقلق من الفيروس المخلوى، مشيرًا إلى أنه تم اكتشافة عام 1956، وأنه ليس بجديد ويصيب الجهاز التنفسى.

وقال وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمدينه ناصر الطبية للبحوث والعلاج للإعلان عن تطورات الفيروس المخلوى للرأى العام، إن فترة الحضانة من 4 إلى 6 أيام وينتقل عن طريق الرزاز وأعراضة تتمثل في الحمى والصداع وسيلان في الأنف، ويصيب أيضاً الأطفال وهم الأكثر عرضة هم الذين يعانون من الأمراض المناعية .

وتابع: " نمتلك 27 وحدة لرصد الفيروسات المتعلقة بالجهاز التنفسى في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد اصابات الفيروس المخلوى لافتا إلى أنه تم تشخيص 1611 حالة حتى الآن والاصابات منتشرة في الأطفال الأقل من عامين والأعراض بسيطة إلى متوسطة وناخد مسحات من 21 مستشفى بالجمهورية

ونصح وزير الصحة والسكان أنه مع ظهور الأعراض الخاصة بالفيروس المخلوى يجب عدم الذهاب للمدرسة منعا لعدوى باقي الطلاب ولا يوجد تطعبم للفيروس المخلوى تماما، قائلا: بوجد علاج مونوكلونا انتى بدى للعلاج والحماية من مضاعفات العدوى ويتمثل العلاج في الراحة والتغذية الصحية.