فوز مرشح الأوقاف بالمركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم في روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - فاز القارىء عبد الرحمن فرج حافظ برعى مرشح الأوقاف بالمركز الثانى فى المسابقه العالمية للقرآن الكريم بدولة روسيا وتم اختيارة لا فتتاح وختام المسابقة لتلاوة القرآن الكريم.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن ذلك يأتى تكليلاً لمجهودات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بحفظة القرآن الكريم وأهله وإكرام حفظة القرآن ورعايته لمسابقه العالميه للحفظ القرآن بمصر موافقته باطلاق اعلام القراء عليها سنويا.

واعتمد الوزير 16 مجلسا للقراء بمشاركة نقيب القراء وإعلام دولة المقرئيين بدولة التلاوة في مصر.

وفي إطار مسابقة المحفظ المثالي لهذا العام 2022م ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة المسابقة بفوز الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة المحفظ المثالي لهذا العام وقدرها مائة ألف جنيه.