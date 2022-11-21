الرئيس السيسى يوجه بتوفير طائرة مصرية خاصة لنقل عثمان الميرغنى ومرافقيه من قيادات الحزب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - غادر محمد عثمان الميرغنى، رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، مرشد الطريقة الختمية، القاهرة، عائداً إلى الخرطوم بعد ظهر يوم الإثنين، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير طائرة مصرية خاصة لنقل "الميرغنى" ومرافقيه من قيادات الحزب والطريقة إلى جمهورية السودان تقديراً لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

كان في وداع "الميرغنى" بمطار القاهرة مسئولو ملف شئون العلاقات المصرية السودانية بالرئاسة المصرية، فضلاً عن عدد من قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطى الأصل، والطريقة الختمية من المتواجدين بجمهورية مصر العربية.

يذكر أن "الميرغنى" كان قد غادر السودان خلال شهر سبتمبر 2013، وتعد عودته إلى الخرطوم بمثابة الرجوع الأول لموطنه بعد غياب قارب العقد، ويُعول على أن تسهم عودة "الميرغنى" إلى جمهورية السودان، في دعم التوافق السياسي والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها هذا البلد العربي الأفريقى الهام، من تاريخه السياسي المعاصر .