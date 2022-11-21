كأس العالم 2022.. 7 منتخبات تعلن عدم ارتداء شارة "one love" بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - أعلنت 7 منتخبات مشاركة فى بطولة كأس العالم 2022 الالتزام بقواعد دولة قطر بعدم ارتداء شارة " one love" فى منافسات المونديال.

وكان عدد من المنتخبات قد أعلنت ارتداء شارة "الألوان" فى مباريات كأس العالم 2022، لكن تم رفض الأمر من قبل قطر التى تشبثت بقواعد الدين الإسلامي بعدم دخول أى جهة أو فرد يدعم المثليين على أراضيها.

وأصدرت منتخبات إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدانمارك وويلز وسويسرا بيانًا رسميًا، تعلن خلاله عدم ارتداء شارة "الألوان"، الداعمة للمثلية الجنسية فى مبارياتها ببطولة كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حذر المنتخبات السبعة بتوقيع عقوبات قاسية في حالة إرتداء شارات دعم المثلية الجنسية ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.