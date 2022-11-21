حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة ونشاط رياح تستمر حتى السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ونستعرض فيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

- الإثنين 21 نوفمبر:-

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-الثلاثاء 22 نوفمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

- الأربعاء 23 نوفمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

- الخميس 24 نوفمبر :

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

- الجمعة 25 نوفمبر والسبت 26 نوفمبر :

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.