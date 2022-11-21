اللجنة العليا لبنوك الدم: وفرنا ملايين الدولارات من استيراد البلازما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - قالت ريم جان مقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مشتقات البلازما تصنع من خلال الدم، وهذه المشتقات تساهم في علاج الكثير من الأمراض النادرة لبعض الأطفال، وكانت تستورد من الخارج بملايين الدولارات.

وشددت خلال حوارها مع نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، على ضرورة التبرع بالدم لتوطين صناعة مشتقات البلازما في مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاون مع شركة ألمانية لإعداد مصنع لتصنيع مشتقات البلازما، وخلال هذه الفترة نعمل على تجميع البلازما في 20 مركزًا وفقًا لأدق المعايير.

ولفتت إلى أن تصنيع البلازما سيكون طبقًا للمعايير الدولية ، مشيرة إلى أن الهيئة التي تطبق المعايير في كل الهيئات الصحية في التامين الصحي الشامل، ستشرف على تصنيع البلازما لكي تنتج وفقًا لأعلى المعايير.