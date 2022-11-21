المتحدث باسم "الخارجية": قرارات ومخرجات مؤتمر المناخ cop 27 تاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه يقدم التهنئة لمصر كلها وشعب مصر، وكل من أسهم في تنظيم مؤتمر المناخ، والجهد الذي بذل من كافة أجهزة الدولة منذ البداية وحتى النهاية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك جهد كبير بذل ليكلل الأمر في النهاية بالنجاح، بخروج قرارات تخدم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن قرارات ومخرجات مؤتمر المناخ تاريخية وهامة وهناك خطوات تتخذ لأول مرة.

وتابع أحمد أبو زيد، أنه منذ 27 عاما يوضع ملف الخسائر والأضرار على جدول أعمال الأمم المتحدة في قمة المناخ، ولكن لم يحسم من قبل، إلى أن جاءت قمة المناخ في شرم الشيخ، ليتم لأول مرة الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح، أن المسألة لم تقف عند صندوق الخسائر والأضرار فقط، ولكن عندما يتم التوافق على حوالى من 80 لـ90 قرارا بشأن المناخ فهذا يعتبر أمرا هاما ويحدث لأول مرة.