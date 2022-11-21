منتخب قطر يحقق رقما سلبيا قياسيا فى كأس العالم بعد خسارة الإكوادور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - حقق منتخب قطر، رقما سلبيا تاريخيا فى كأس العالم، بعد خسارته أمام نظيره منتخب الإكوادور، بثنائية نظيفة، فى لقاء افتتاح مونديال 2022، الذى جمعهما مساء الأحد، على ملعب "البيت".

وسجل إينير فالنسيا، مهاجم فناربخشة التركي، هدفى منتخب الإكوادور، فى الدقيقتين 16 و31 من عمر المباراة.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن منتخب قطر، أصبح أول مستضيف يخسر مباراة الإفتتاح عبر تاريخ كأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب قطر ضد الإكوادور، كالتالى:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: همام الأمين، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

فيما ضم تشكيل منتخب الإكوادور الأساسى كلا من:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع:أنجيلو بريسيادو - فيليكس توريس -بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان

خط الوسط: جيجسون مينديز - مويسيس كايسيدو - جونزالو بلاتا - روماريو إبارا

خط الهجوم: فالنسيا، مايكل إسترادا

قطر ضد الإكوادور

وينافس منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، في المجموعة الأولى بالنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي تضم بجانبهما منتخبي هولندا والسنغال.

ويلتقى منتخب هولندا مع السنغال في المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى، والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غد الإثنين، على استاد "الثمامة" الذى يتسع لنحو 40 ألف متفرج.