بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. منح نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. فقد حرصت وزارة الداخلية على مشاركة المرأة إحتفالها بتلك المناسبة خلال الفترة من (25) نوفمبر حتى (10) ديسمبر من كل عام.

وقررت الوزارة فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على السيدات خلال الفترة من يوم (25) نوفمبر حتى الأول من ديسمبر بالفترة المسائية من الساعة (5-8 مساءً) مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان.. وذلك تنسيقاً وقطاعى (حقوق الإنسان - الخدمات الطبية) والمجلس القومى للمرأة ، كما سيتم إستقبال وفد من اللجنة الصحية بالمجلس لزيارة (المجمع الطبى بالقاهرة الجديدة) بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان.

وفى ذات الإطار وحرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزيلات ، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر التصريح لجميع النزيلات (بزيارة إستثنائية) إعتباراً من يوم الأحد الموافق (20) نوفمر 2022 حتى يوم الخميس الموافق (8) ديسمبر 2022.