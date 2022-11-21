وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول للجنة التحسين الوراثي والمشكلة بقرار رئيس مجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأول للجنة التحسين الوراثي والمشكلة بقرار من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

في بداية الاجتماع "القصير اكد على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي ونشر السلالات الجديدة التي تحقق انتاجية عالية من اللحوم والالبان وتسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

الاجتماع الأول للجنة ناقش المهام المكلفة بها وخطة عملها في المرحلة المقبلة والواردة في قرار رئيس الوزراء والتي يأتي في مقدمتها

دراسة صياغة مشروع قومي للتحسين الوراثي للسلالات المحلية من الماشية وتعزيز إنتاج مصر الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان كما ناقش الاجتماع

دراسة مقترحات تقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك المحلي من اللحوم

كما بحث الاجتماع ايضا آليات وسبل تنفيذ مشروع التحسين الوراثي وكذلك خطة التوسع في نشر السلالات الجديدة ثنائية الغرض عالية الإنتاجية من اللحوم والالبان

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلي الجهات المعنية من جهاز الخدمة الوطنية والبنك المركزي ووزارتي المالية والتضامن وهيئة الرقابة الإدارية والرقابة المالية وبعض قيادات وزارة الزراعة