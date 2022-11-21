انت الان تتابع خبر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تكشف عن موعد انطلاقها ونظام الأسئلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استخدم الكثير من أولياء الأمور داخل جمهورية مصر العربية، محرك البحث الأشهر في العالم جوجل، لمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للعام الدارسي الحالي 2022-2023، وموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشف في تصريحات سابقة له عن بعض المعلومات والتفاصيل المتعلقة بـامتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدارسي الجاري.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم يوم 10 يونيو 2023، ولكنه لم يتم الكشف حتي الآن حول الجدول الكامل لهذه الامتحانات.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023:

وأوضحت وزارة التعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف يتم عقدها وفق نظام البابل شيت، نافيةً ما تردد خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تعديل أو تغيير فى البابل شيت.