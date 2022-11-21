انت الان تتابع خبر تعرض البلاد لسيول وعواصف رعدية يوم 27 نوفمبر.. نزيح الستار عن الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حقيقة تعرض البلاد لسيول وعواصف رعدية يوم 27 نوفمبر، وتعد من أبرز الاشياء التي انتشرت مؤخراً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً الصفحات الإلكترونية المنتشرة.

تقلبات جوية عنيفة في الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل إنه وصل الكثير من الاستفسارات حول حالة الطقس يوم 27 نوفمبر 2022، وجاء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك، وذلك بعد الحديث عن تعرض البلاد إلى التقلبات الجوية الشديدة والسيول والعواصف الرعدية، وأشارت أيضاً أن الفترة الزمنية ليوم 27 نوفمبر مازالت بعيدة ومازلنا في فصل الخريف، وتوجد الكثير من التقلبات الحادة والسريعة في النماذج الكثيرة والخرائط الخاصة بالطقس.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنها تتابع دائماً عن كثب الحالة الجوية طوال اليوم، وتمت الإشارة إلى أنه عندما تقترب الفترة الزمنية وثبات صحة التنبؤ سوف يتم التنويه عن الحالة الخاصة بها في حالة ثباتها قبلها بوقت كافي ولا داعي إلى القلق، ومن ناحية أخرى أكد مدير إدارة التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية أن هناك الكثير من الصفحات التي تنتشر على فيس بوك وأعلنت أن هناك الكثير من التقلبات الجوية الشديدة يوم 27 نوفمبر 2022، وتسود الشائعات الكثيرة بين المواطنين وهذا الامر الذي دفع عدد كبير منهم لإرسال الاستفسارات الخاصة بحالة الطقس.