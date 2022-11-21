انت الان تتابع خبر قانون البناء .. بالمستندات الحكومة تعلن قرار جديد بشأن الأبنية المخالفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدم مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مشروع قانون البناء خلال الساعات الماضية إلي مجلس النواب، والتي لها علاقة بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.وحدد مشروع قانون البناء الحالات التي يمكن فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة

وأوضح مشروع القانون الحالات التي يجوز التصالح فيها وهي :

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية متی وافقت الجهة الإدارية.

8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.