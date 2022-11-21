مطار القاهرة الدولي يحتفل مع وفود مؤتمر المناخ على أنغام الموسيقى خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - فى أجواء يسودها البهجة والسرور استقبل مطار القاهرة الدولي الطائرات القادمة من مطار شرم الشيخ الدولى والتى تقل الوفود عقب انتهاء مشاركتهم فى فعاليات مؤتمر المناخ حيث نظمت وزارة الطيران المدنى احتفالية خاصة للوفود خلال عودتهم من مدينة شرم الشيخ بصالة الوصول بمطار القاهرة الدولي فى أجواء يملؤها السعادة والسرور وعلى أنغام الموسيقى المبهجة، حيث قامت إدارة المطار بتوزيع الورود على المسافرين خلال عودتهم من مدينة السلام ومن جانبهم أعربت الوفود عن سعادتهم بهذا الاستقبال الرائع لما وجدوه من حفاوة وترحيب منذ استقبالهم ووصولهم مصر وحتى مغادرتهم ، حيث قام المسافرين بالرقص والغناء مع الفرقة الموسيقية وهو ما كان له عظيم الأثر على نفوس الوفود قبل مغادرتهم مصر.

وبهذه المناسبة قدم الفريق محمد عباس الشكر والتقدير لجميع العاملين فى مختلف مواقع العمل بمطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين على ما بذلونه من جهد كبير ومواصلة العمل بتفان وإخلاص من أجل تقديم أعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر و تذليل كافة العقبات أمام الوفود المشاركة بالمؤتمر بما يليق بالمكانة الريادية التي تحظى بها مصر إقليمياً ودولياً،، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات لضيوف مصر لافتا أن هذا النجاح يعد إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني وبما يثبت قدرة الدولة المصرية على استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الهامة.

وقد استضافات جمهورية مصر العربية مؤتمر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ، منذ السادس من نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، بمشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك أكثر من 120 من قادة الدول وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يزيد عن 65 ألف مشارك من أنحاء العالم ،والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية ، لمناقشة قضايا المناخ والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما وجدت القمة تغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم وهو ما يثبت دور مصر الريادى ومكانتها الحضارية وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات والأحداث الدولية الهامة.