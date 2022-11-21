سفير مصر في كيتو يلتقي وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والإستثمار والثروة السمكية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - التقى السفيــر تــامــر ممــدوح، سفير مصر في كيتو، Julio Jose Prado وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والإستثمار والثروة السمكية بالإكوادور، بحضور مساعد الوزير للتجارة الخارجية، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب مناقشة عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات وتعزيز حجم التجارة البينية، وسُبل التغلب على عامل البُعد الجغرافي وتدارس الترتيبات التجارية التفضيلية، وذلك فى إطار مساعي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وجذب الاستثمارات.

هذا، واستعرض السفير المصري خلال المقابلة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مقدمًا شرحاً وافياً تضمن الإشارة إلى أهم المنتجات والسلع المصرية الجاهزة للتصدير إلى الإكوادور بأسعار تنافسية وجودة عالية، منوهاً إلى وجود أفاق واسعة للتعاون بين البلدين. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التواجد الإكوادوري في السوق المصري في ظل ما يوفره من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاستثمارية، فضلاً عن إمكانية أن تمثل الإكوادور نقطة انطلاق للمنتجات المصرية فائقة الجودة في الأسواق اللاتينية.

ومن جانبه، أكد الوزير Prado على اهتمام بلاده بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، وكذا ترحيب الإكوادور بكافة الشركات المصرية والمستثمرين المصريين الراغبين في الإستثمار بالسوق الإكوادوري في كافة المجالات، مشدداً على أهمية العلاقات مع مصر سياسياً واقتصادياً بوصفها بوابة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.