رئيس الوزراء يجتمعُ بممثلي شركة ”فورورد ايجيبت” المُشاركة في تصنيع الكُرة الرسمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - مدبولي يُثمن تصنيع هذا المُنتج الرياضي المميز بأيد مصرية.. ويؤكد استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع ممثلي شركة "فورورد ايجيبت" للصناعات الرياضية، المُشاركة في تصنيع الكُرة الرسمية لمونديال 2022، وذلك بحضور الدكتور/ جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية، واللواء/ سعد عبد العزيز، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور/ أحمد النبوي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وفي مستهل الإجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومُمثلي شركة "فورورد ايجيبت" على خطوة تصنيع هذا المُنتج الرياضي المميز، بالشراكة بينهما، مثمناً أن يتم ذلك بأيدٍ مصرية، كمساهمة للصناعة الوطنية في هذه البطولة الأشهر كروياً في العالم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المصنع من الممكن أن يمثل نواة صالحة لإقامة مدينة صناعية متكاملة على أرض مصر للمنتجات الرياضية العالمية، معرباً عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة، لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية، أبرز مقومات المصنع وقدراته، حيث أوضح أن الشركة تُشارك في تصنيع حصة محددة من كرة القدم الرسمية لبطولة كأس العالم لعام 2022، إلى جانب مصنعين آخرين باثنتين من دول العالم.

وأضاف أن شركة "أديداس" العالمية اعتمدت مصنع شركة "فورورد إيجيبت"، وقامت بالتعاقد مع الشركة من أجل إنتاج 1500 كرة قدم، بقياسات عالمية، ويعد مصنع الشركة بمصر هو الأول والوحيد المعتمد من شركة "أديداس" العالمية في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية، إلى أن مصنع الشركة الذي يقع بمدينة الروبيكي، يمثل أحد مراكز توطين الصناعات الوطنية على أرض مصر، لافتاً إلى أنها تقوم بالتصنيع باتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث قامت الشركة بجلب التكنولوجيا والماكينات من باكستان، بالتنسيق مع شركة أديداس العالمية، ونقل الخبرة منها، باعتبارها دولة رائدة في مجال تصنيع كرات القدم، وتم اختيار توقيت افتتاح المونديال لبدء الإنتاج الفعلي.

وأضاف الدكتور/ جاسر السيد، أن مصنع شركة "فورورد إيجيبت" بمدينة الروبيكي يعمل بطاقة انتاجية تصل لنحو 3.5 مليون كرة قدم سنوياً، وحجم العمالة به 600 عامل، كلهم مصريون، وتم تدريبهم وفق أحدث الأنظمة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى 3 خبراء أجانب، مشيراً إلى أن الاتفاق مع شركة "اديداس" العالمية، نص على توطين الصناعة بشكل تام، ليكون 100% من الانتاج محلياً خلال عام، على أن تقوم شركة "أديداس" بشراء 100% من الانتاج ليتم تصديره.

وطلب مسئولو الشركة سرعة إنهاء إجراءات طلبهم المقدم بشأن إنشاء منطقة حرة بالروبيكى، خاصة بهذه الصناعات، ووجه رئيس الوزراء بسرعة مناقشة هذا المطلب، تشجيعاً لهذه الصناعة التى تستهدف التصدير، خاصة مع توجهات الشركة للتوسع فى تصنيع المنتجات الرياضية فى الفترة المقبلة.