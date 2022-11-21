السفير المصري يلتقى مع وزير الشئون الريفية الإستونى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا وغير المقيم لدى إستونيا، مع وزير الشئون الريفية الإستوني Urmas Kruuse، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والمصائد والاستزراع السمكي.

استعرض السفير المصري آخر الإنجازات التي شهدها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر، ملقياً الضوء على افتتاح مشروعات جديدة لمزارع الماشية ومصائد الأسماك، فضلاً عما طرحته مصر فى إطار رئاستها لقمة المناخ COP27 من مبادرات ذات الصلة بتعزيز النُظم الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية والتي كان من أبرزها مبادرة FAST. وفي هذا الإطار، أعرب السفير هيثم صلاح عن إمتنانه للمشاركة الإستونية النشطة خلال فعاليات قمة قادة العالم بحضور رئيس الجمهورية الإستوني، بالإضافة إلى مشاركة وزير البيئة الاستوني، وعدد من الخبراء فى مجال البيئة ومن وزارة الشئون الريفية في الجلسات النقاشية الخاصة بتعزيز استدامة النظم الغذائية.

من جانبه، تقدم الوزير الإستوني بالشكر لمصر على التنظيم الممتاز لمؤتمر المناخ COP27، وعلى اختيار مصر لموضوعات تقع فى صلب اهتمام إستونيا فى العمل المناخي. كما أعرب عن اهتمام بلاده ببحث سبل التعاون مع مصر، خاصة على ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانيات البنية التحتية والمشروعات التى تمكن من تحقيق هذا التعاون.