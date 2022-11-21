وزير التعليم: دور المعلم تحول إلى ميسر وموجه وليس ملقن للمعلومة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مديرى إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، بقاعة الاجتماعات بالإدارة المركزية لإعداد القيادات التوبوية.





ورحب الوزير بالحضور، وأكد أن مديرى إدارات التدريب بالمحافظات هم أحد أدوات التطوير والتقدم فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أهمية التدريب فى رفع مستوى أداء المعلم والعمل على زيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته فى مجال تخصصه، بالإضافة إلى تعميق وعى المعلم لاستيعاب التطوير ورفع كفاءاته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.

وأكد حجازى، أنه فى إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير المناهج الدراسية من أجل الإستمرار فى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، فإن التدريب يعد استكمالا للجهود التى يتم بذلها لتطوير المنظومة التعليمية، وأن الغاية الأساسية للتدريب هى تحسين أداءات المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق الأساسية لبناءه العلمى والتربوى، مما ييسر على المعلم تنمية ذاته علميا وتربويا ومايقدمه من أساليب تعليم وتعلم وأساليب تقييم.

ووجه الوزير بعقد تدريبات لموجهى المواد على مستوى الجمهورية على نظام التقييم الجديد، وكيفية تدريب المعلمين على التعامل مع نظام التقييم الجديد.

وأشار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن المعلم أصبح ميسرا وموجها وليس ملقن للمعلومة، لذا تعمل الوزارة على تأهيل وتدريب المعلمين على استخدام آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية لكى تتوافق مهارات المعلم مع التطوير والتغيير وذلك إيمانا بدور المعلم.

وحرص الوزير على تفقد مقر الإدارة المركزية لإعداد القيادات التوبوية، والحديث مع جميع العاملين بالمركز.