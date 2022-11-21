ورحب الوزير بالحضور، وأكد أن مديرى إدارات التدريب بالمحافظات هم أحد أدوات التطوير والتقدم فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أهمية التدريب فى رفع مستوى أداء المعلم والعمل على زيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته فى مجال تخصصه، بالإضافة إلى تعميق وعى المعلم لاستيعاب التطوير ورفع كفاءاته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.
وأكد حجازى، أنه فى إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير المناهج الدراسية من أجل الإستمرار فى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، فإن التدريب يعد استكمالا للجهود التى يتم بذلها لتطوير المنظومة التعليمية، وأن الغاية الأساسية للتدريب هى تحسين أداءات المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق الأساسية لبناءه العلمى والتربوى، مما ييسر على المعلم تنمية ذاته علميا وتربويا ومايقدمه من أساليب تعليم وتعلم وأساليب تقييم.
ووجه الوزير بعقد تدريبات لموجهى المواد على مستوى الجمهورية على نظام التقييم الجديد، وكيفية تدريب المعلمين على التعامل مع نظام التقييم الجديد.
وأشار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن المعلم أصبح ميسرا وموجها وليس ملقن للمعلومة، لذا تعمل الوزارة على تأهيل وتدريب المعلمين على استخدام آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية لكى تتوافق مهارات المعلم مع التطوير والتغيير وذلك إيمانا بدور المعلم.
وحرص الوزير على تفقد مقر الإدارة المركزية لإعداد القيادات التوبوية، والحديث مع جميع العاملين بالمركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: دور المعلم تحول إلى ميسر وموجه وليس ملقن للمعلومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.