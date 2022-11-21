مصر تعزى إندونيسيا فى ضحايا الزلزال

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها فى ضحايا الزلزال، الذى تعرضت له محافظة تشى أنجور، فى جزيرة جاوة بجمهورية إندونيسيا الصديقة، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.





وأبدت مصر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين- مواساتها وتضامنها مع حكومة وشعب إندونيسيا الصديقة وأسر الضحايا فى هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

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