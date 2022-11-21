ميناء العين السخنة.. تطوير يعزز مشروعات الهيدروجين الأخضر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفق وزارة النقل، تبلغ مساحة ميناء العين السخنة 25 كيلومترا منها أرصفة بطول 18 كيلو مترا، وتتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر. وتشمل الأعمال الجارية إنشاء مناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كيلومتر، وإقامة حواجز للأمواج بطول 3270 مترا. وحتى الآن بلغ إجمالى التكريك 70 مليون متر مكعب، كما تشمل خطة التطوير تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كيلومترا، وطرق بطول 17 كيلومترا ورصف خرسانى لـ 6 حارات .

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