الرعاية الصحية: التدريب والتعليم المستمر ركيزة أساسية لضمان تقديم أفضل خدمة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية لمقدمى الخدمة الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".





يأتى ذلك على هامش فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى سينطلق هذا العام تحت شعار (نبنى حضارة طبية.. فى الجمهورية الجديدة)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة، بمعبد الكرنك فى محافظة الأقصر، يوم 26 نوفمبر الجارى، وذلك تزامنا مع مرور 3 سنوات على التدشين الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن ورش العمل والبرامج التدريبية لمقدمى الخدمة الصحية، استهدفت أطباء الرعاية الصحية الأولية، وأطباء الأورام، والصيادلة الإكلينيكيين، والأطقم التمريضية، وغيرهم من مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالمحافظات سالفة الذكر.

وأضافت الهيئة، أن ورش العمل والمحاضرات التدريبية شملت التدريب المتقدم فى عدة محاور، أهمها "نظرة عامة على إدارة الأدوية ومعايير السلامة، تقييم استخدام الدواء تحويل النظريات إلى تطبيق عملى، اقتصاديات الدواء وصناعة القرار للنظام الدوائى، كيفية بناء استراتيجية لارتفاع ضغط الدم، ربح المعركة ضد مرض تصلب الشرايين والأوعية الدموية، الوقت مهم وضرورى فى فشل القلب، الاتجاهات الجديدة فى طب الأسرة، إدارة الأزمات، مفهوم البدائل الحيوية وعلاج سرطان الغدد الليمفاوية"، وذلك على يد نخبة من أمهر المدربين فى مجال الرعاية الصحية، وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية والتكنولوجية المختلفة.

وأكدت الهيئة، حرصها على التدريب والتعليم الطبى المستمر لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، للإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن التدريب والتعليم الطبى المستمر ركيزة أساسية لبناء نظام رعاية صحية قوى وفعال فى الجمهورية الجديدة.