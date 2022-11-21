واستعرض السفير المصرى آخر الإنجازات، التى شهدها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، ملقيا الضوء على افتتاح مشروعات جديدة لمزارع الماشية ومصائد الأسماك، فضلا عما طرحته مصر فى إطار رئاستها لقمة المناخ COP27 من مبادرات ذات الصلة بتعزيز النظم الغذائية فى مواجهة التغيرات المناخية والتى كان من أبرزها مبادرة FAST.
وأعرب السفير هيثم صلاح عن امتنانه للمشاركة الإستونية النشطة خلال فعاليات قمة قادة العالم بحضور رئيس الجمهورية الإستونى، بالإضافة إلى مشاركة وزير البيئة الاستونى، وعدد من الخبراء فى مجال البيئة ومن وزارة الشئون الريفية فى الجلسات النقاشية الخاصة بتعزيز استدامة النظم الغذائية.
وتقدم الوزير الإستونى بالشكر لمصر على التنظيم الممتاز لمؤتمر المناخ COP27، وعلى اختيار مصر لموضوعات تقع فى صلب اهتمام إستونيا فى العمل المناخى، كما أعرب عن اهتمام بلاده ببحث سبل التعاون مع مصر، خصوصا على ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانيات البنية التحتية والمشروعات التى تمكن من تحقيق هذا التعاون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر يلتقى وزير الشؤون الريفية الإستونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.