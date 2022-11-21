سفير مصر يلتقى وزير الشؤون الريفية الإستونى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هيثم صلاح، سفير مصر لدى فنلندا وغير المقيم لدى إستونيا، مع وزير الشئون الريفية الإستونى Urmas Kruuse، وتم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الزراعة والمصائد والاستزراع السمكى.





واستعرض السفير المصرى آخر الإنجازات، التى شهدها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، ملقيا الضوء على افتتاح مشروعات جديدة لمزارع الماشية ومصائد الأسماك، فضلا عما طرحته مصر فى إطار رئاستها لقمة المناخ COP27 من مبادرات ذات الصلة بتعزيز النظم الغذائية فى مواجهة التغيرات المناخية والتى كان من أبرزها مبادرة FAST.

وأعرب السفير هيثم صلاح عن امتنانه للمشاركة الإستونية النشطة خلال فعاليات قمة قادة العالم بحضور رئيس الجمهورية الإستونى، بالإضافة إلى مشاركة وزير البيئة الاستونى، وعدد من الخبراء فى مجال البيئة ومن وزارة الشئون الريفية فى الجلسات النقاشية الخاصة بتعزيز استدامة النظم الغذائية.

وتقدم الوزير الإستونى بالشكر لمصر على التنظيم الممتاز لمؤتمر المناخ COP27، وعلى اختيار مصر لموضوعات تقع فى صلب اهتمام إستونيا فى العمل المناخى، كما أعرب عن اهتمام بلاده ببحث سبل التعاون مع مصر، خصوصا على ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانيات البنية التحتية والمشروعات التى تمكن من تحقيق هذا التعاون.