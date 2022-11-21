المرور تحدد ضوابط سير النقل الثقيل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حددت إدارة المرور، ضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، والعديد من التدابير والإجراءات التى يجب تطبيقها على سائقى النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث، وكذلك الحد من الحوادث التى تتسبب فى وفاة الكثير من الأشخاص.





ومن الضوابط التى حددتها مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق بحد أقصى 2 طن، الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل. كما شددت على ضرورة الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل من 11 مساء حتى السادسة صباحا، وعدم السماح بحاملى المواد النفطية والغذائية بالسير فى أوقات أخرى، وكذا الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل، والالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

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