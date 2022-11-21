الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفياً مع أمير دولة قطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وقبل مغادرة سيادته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادةً وشعباً على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، مع الاعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً سيادته عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، اعرب سمو أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور السيد الرئيس حفل افتتاح كاس العالم وزيارته ضيفاً عزيزاً على الدوحة، والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصةً مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.