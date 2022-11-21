شبورة مائية صباحا ومائل للبرودة ليلا.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة فى بيان، اليوم الاثنين أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 25 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 15

دمياط 25 15

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 18

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 16

شلاتين 30 22

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 25 15

وادى النطرون 26 16

مطروح 24 14

السلوم 23 15

سيوة 24 11

العريش 24 17

رفح 25 16

الطور 26 15

كاترين 20 08

رأس سدر 26 15

نخل 26 07

طابا 26 15

نويبع 27 14

حلايب 27 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 28 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 14

المنيا 27 11

أسيوط 27 12

سوهاج 29 14

قنا 31 16

الأقصر 32 17

أسوان 32 17

الوادى الجديد 30 13

أبوسمبل 31 18

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 20