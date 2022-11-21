عاجل- الرئيس السيسى يصل أرض الوطن عائدا من الدوحة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أجرى صباح اليوم، وقبل مغادرته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، مع الاعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدا سيادته عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس حفل افتتاح كأس العالم وزيارته ضيفا عزيزا على الدوحة، والتى من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خصوصا مع التطور الإيجابى الذى تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.