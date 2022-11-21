عاجل- السيسى يهنئ أمير قطر على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا، على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، مع الإعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس حفل افتتاح كأس العالم وزيارته ضيفا عزيزا على الدوحة، والتى من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصة مع التطور الإيجابى، الذى تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.