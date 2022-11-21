الكهرباء: خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى فى مشروعات قطاع الكهرباء المصرى معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

ولفت الدكتور شاكر إلى تنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفورى وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الآراضى اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافى الذى يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكل قارات العالم.

وأكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وشدد على أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأشار الوزير إلى التوقيعات والاتفاقيات التى تمت خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلى والدولى لمشروعات باستثمار أجنبى مباشر.

حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وتساهم فى خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات فى خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا.

وأشاد رئيس شركة ENERGY CHIINA الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخصوصا فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول الى القارة الإفريقية.

وفى نهاية اللقاء رحب الجانبين بزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة فى المجالات المختلفة.