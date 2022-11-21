رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات الأجنبية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق السيادى، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، وكريم بدر، رئيس صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية التحتية.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول فرص جذب الاستثمار الأجنبى على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات فى عدد من القطاعات.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والجدول الزمنى لبرنامج الطروحات فى هذا القطاع، والإجراءات المقرر اتخاذها، وصولا لتوقيع العقود مع المطورين.

كما تناول الاجتماع، حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى تم توقيع اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ، وما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية فى هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التوقيع على 9 اتفاقيات إطارية بهدف تطوير وإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين العالميين.

وفى إطار اهتمام المطورين ببرنامج الهيدروجين الأخضر، تمت الإشارة إلى جهود توطين الصناعة المحلية لهذا القطاع المهم، الذى يجتذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال هذه الفترة والفترات المقبلة.