عاجل.. السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر قبل مغادرته الدوحة

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، وقبل مغادرته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.





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