محافظ الجيزة يشدد على الانتهاء من طريق المنصورية فى موعده

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، والتى شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات.





وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها. وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية بدءا من أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطى حتى الطريق الأبيض بطول 7 كم فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بتلك القطاعات لتحسين الحركة المرورية، والذى شهد وضع الطبقة الرابطة بالعديد من قطاعات الطريق، وجار الاستكمال. كما تابع المحافظ أعمال فرد طبقة الأساس لرصف مدخل طريق أطفيح الجنوبى ومدخل مستشفى أطفيح المركزى، استكمالا للطفرة الكبيرة التى تشهدها القرى بالمركز ضمن مبادرة "حياة كريمة". وفى نفس الإطار، اطلع المحافظ على جهود حى العمرانية فى تنفيذ أعمال فرد طبقة الدقشوم بشارع المدرسة وميدان الجداوى لاستكمال أعمال التطوير.

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