القوات المسلحة تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عرض الغردقة الجوى

جدة - نرمين السيد - وألقى المقدم طيار محمد رفعت من فريق الألعاب الجوية المصرى، كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذى يسهم فى تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن الساحلية المصرية، التى تتمتع بإطلالة ساحرة وبجمال طقسها المعتدل بمختلف فصول العام، معربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطانى الذى يتمتع بسمعة راقية خلال مشاركاته بمختلف العروض.



فيما أعرب العقيد مارك باينون، الملحق العسكرى البريطانى بمصر، فى كلمته عن سعادته بالمشاركة، موجها الشكر للقوات الجوية المصرية، على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطانى بالعرض، مؤكدا أن العرض يعد بمثابة فرصة هامة لتعزيز علاقات القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية المصرية.

يأتى ذلك امتدادا للنجاح المبهر، الذى تم تحقيقه بالعرض الجوى بمنطقة الأهرامات، ولاقى تفاعلا جماهيريا كبيرا وإشادة كل متابعيه على مستوى العالم.

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