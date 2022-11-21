تعاون بين مصر للطيران وطيران الاتحاد لتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - شاركت شركة مصر للطيران في حلقة نقاش بدعوة من المنتدى الاقتصادي العالمي خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 3 إلى 18 نوفمبر الجاري، حيث دارت الجلسة حول أهمية تموين الطائرات بالوقود الحيوي للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

شهدت الحلقة مشاركة كل من كولجيت غاتا-اورا رئيس شركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وجان باكيان المدير التنفيذي لمجموعة SAF+ Consortium وجين هيوب رئيس الوحدة البيئية بمكتب النقل الجوي لمنظمة الإيكاو والمبعوث الخاص للإيكاو لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ عن الشركة القابضة لمصر للطيران والسيدة مريم مسلم مديرة التنمية المستدامة بطيران الإتحاد الإماراتية.

وتناولت حلقة النقاش تبادل الآراء حول كيفية الوصول لصفر انبعاثات والجهود المبذولة في هذا الإطار كما تم الإعلان عن مبادرة "سماوات نظيفة للغد" التي أطلقها المنتدى الإقتصادي العالمي بالإضافة إلى مناقشة دور الجهات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للحد من الانبعاثات في المنطقة.

وعلى هامش الجلسة ومن منطلق دورها الوطني أعلنت مصر للطيران وطيران الإتحاد عن شراكة في مجال تبادل المعلومات والمعرفة والإجراءات المتخذة للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠ وذلك في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتحت مظلة مبادرة "سماوات نظيفة للغد".

ومن جانبه أوضح الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ عن الشركة القابضة لمصر للطيران خلال العرض التقديمى أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل الجوي مؤكدًا على أهمية استخدام العلم والتكنولوجيا للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، وأشار جميل إلى أهمية الحرص على تنفيذ إستراتيجية مصر للطيران وفقا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة بما يجعلنا نضع أهدافًا طموحة مع التزام بيئي ملموس لتقليل الأثر البيئي للتشغيل فضلاً عن السعى لتحسين استهلاك الموارد واستخدام المواد التى تمكن من تحسين تشغيل أسطول الشركة واستهلاك الوقود وقد ساهم ذلك في تقليل إستهلاك الوقود بالنسبة لمصر للطيران بنسبة 20٪ تقريبًا وبالتالي تقليل تأثيرنا على المناخ.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها بخفض الانبعاثات من خلال استكشاف الفرص المتمثلة في استخدام الوقود الحيوي وتطبيق الإجراءات العالمية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون من الطائرات والتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستخدام الضار بالبيئة.. وفى نهاية الجلسة قدم الطيار كريم جميل درع الشركة لكل من كول جيت غاتا-اورا رئيس شركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا والسيدة مريم مسلم مديرة التنمية المستدامة بطيران الإتحاد الإماراتية.