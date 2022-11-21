رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ونهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، وكريم بدر، رئيس صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول فرص جذب الاستثمار الأجنبي على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات فى عدد من القطاعات.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والجدول الزمني لبرنامج الطروحات فى هذا القطاع، والإجراءات المقرر اتخاذها، وصولا لتوقيع العقود مع المطورين.

كما تناول الاجتماع، حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى تم توقيع اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ، وما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية فى هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التوقيع على 9 اتفاقيات إطارية بهدف تطوير وإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين العالميين.

وفى إطار اهتمام المطورين ببرنامج الهيدروجين الأخضر، تمت الإشارة إلى جهود توطين الصناعة المحلية لهذا القطاع المهم، الذي يجتذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال هذه الفترة والفترات القادمة.