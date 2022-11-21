الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تنظم ندوة توعوية بمبادئ حقوق الإنسان في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة د. هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، ندوة توعوية بمبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، بحضور الدكتورة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمقر الفرع الدراسي للجامعة بدار الضيافة جامعة عين شمس، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من فروع الجامعة بأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمته، قدم د. هشام عبدالسلام الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على النجاح الكبير في تنظيم واستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP27، والتي أقيمت في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتكون رافدًا قويًا مع الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك استحداث عدة مسارات في التعليم العالي.

وأضاف رئيس الجامعة أن ما تشهده مصر من طفرة كبيرة في جميع المجالات يعد تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمواطن وتقديم كل الدعم له، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الأنسان، وظهر ذلك بموضوح من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الأنسان.

ومن جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب إلى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف بحقوق الإنسان، وكان نتاج ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، موضحة أن حقوق الإنسان تشمل موضوعات كثيرة مثل حقوق الطفل، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وحق الحياة الكريمة للمواطن، وحقوق الرعاية الصحية، وحقوق الرعاية الاجتماعية كل ذلك ينصب في حقوق الإنسان.

وفي حوارها المفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، أكدت د. خطاب أنه يجب الإطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت على أهمية الحفاظ على تدريس مادة حقوق الإنسان، والتعرف على المبادئ الخاصة والإطلاع على الوثائق التى تتعلق بحقوق الإنسان، وتشجيع طلاب الجامعات على وجود سفراء منهم لحقوق الإنسان، والترحيب بتواجد مجموعات طلابية تُشّكل بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل دائمًا لمصلحة المواطن وتحث المجتمع على حماية حقوقه وأداء واجباته.