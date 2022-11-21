رئيس الاتحادي الديمقراطي السوداني يوجه برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - توجه رئيس الاتحادي الديمقراطي السوداني الاصل محمد عثمان الميرغني بالشكر م للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فترة اقامته في القاهرة، معربا عن تمنياته لمصر وقيادتها التقدم والازدهار، جاء ذلك في برقية شكر وجهها السيد الميرغني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل مغادرته القاهرة.

وغادر محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل، مرشد الطريقة الختمية، القاهرة، عائداً إلى الخرطوم بعد ظهر يوم الإثنين، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بتوفير طائرة مصرية خاصة لنقل "الميرغنى" ومرافقيه من قيادات الحزب والطريقة إلى جمهورية السودان تقديراً لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

كان في وداع "الميرغنى" بمطار القاهرة مسئولو ملف شئون العلاقات المصرية السودانية بالرئاسة المصرية، فضلاً عن عدد من قيادات الحزب الإتحادي الديموقراطى الأصل والطريقة الختمية من المتواجدين بجمهورية مصر العربية.

يذكر أن "الميرغنى" كان قد غادر السودان خلال شهر سبتمبر 2013، وتعد عودته إلى الخرطوم بمثابة الرجوع الأول لموطنه بعد غياب قارب العقد، ويُعول على أن تسهم عودة "الميرغنى" إلى جمهورية السودان في دعم التوافق السياسي والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها هذا البلد العربي الأفريقى الهام من تاريخه السياسي المعاصر .