معلومات الوزراء: ختام ناجح لقمة المناخ.. وافتتاح مبهر لكأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - قطر تخطف الأضواء:

التف عشاق كرة القدم حول العالم بالأمس أمام شاشات التليفزيون لمتابعة الحدث الرياضي الأضخم وهو افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢، والتي يتم تنظيمها لأول مرة هذا العام في دولة عربية شرق أوسطية، حيث كان الحفل على مستوى الحدث، واستطاعت قطر إبهار الجميع مع إبرازها لملامح هويتها العربية خلال الحفل.

حضور لافت لزعماء وقادة الدول:

حيث شهد افتتاح المونديال حضور عدد كبير من الزعماء والرؤساء ومنهم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني ورؤساء فلسطين والجزائر وجيبوتي وتركيا والسنغال، وولى العهد السعودى، ونائب رئيس دولة الإمارات، وذلك بناءً على دعوة من الأمير "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر.

بصمة مصرية في مونديال 2022 رغم غياب المشاركة، فالكرة التى تلعب بها مباريات كأس العالم تحمل شعار "صنع في مصر"، وقد تم تصنيع 1500 كرة من ضمن 6000 كرة للبطولة بمدينة الروبيكي بمصر.

إلى ماذا انتهت قمة المناخ؟

أشار السيد سامح شكري وزير الخارجية في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للقمة، أن إنشاء صندوقًا للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات تغيرات المناخ بالدول النامية يعد إنجازًا تاريخيًا بعد 27 عامًا من مطالبة الدول الأفريقية والنامية بتحقيق ذلك، مضيفًا أن ذلك هو نجاح لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته. داخل قسم التوك شو يوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الجهود التي بذلتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للوصول إلى البيان الختامي، كما يتضمن نفس القسم بعض الرؤي حول ما حققه المؤتمر.

هل شعرتم بالزلزال؟

فقد شعر عدد كبير من سكان القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا بزلزال، في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم، وقد أصدر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا أكد فيه أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل وبعض المحطات الدولية رصدت هزة أرضية باليونان (على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح) بقوة 5.8 ريختر، ولم يرد للمعهد ما يفيد حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.