محافظ المنيا يناقش احتياجات مشروعات المياه والصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة الاحتياجات الملحة والعاجلة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مدينة المنيا، سعيد محمد، رئيس مركز مطاى، المهندس محمد رمضان، رئيس قطاع شمال بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، المهندس مصطفى النعمانى، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض المحافظ، عددا من المقترحات للأعمال التى تم حصرها بمركزى المنيا ومطاى، وفقا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

ناقش المحافظ، الاحتياجات الماسة والمتطلبات بمركزى المنيا ومطاى، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإعداد مقترح عام بتلك المشروعات.

وأكد المحافظ، على التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتنفيذ العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى والتى يكون لها مردود إيجابى على الموطنين.