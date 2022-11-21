مصر تتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة للتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فى ظل اهتمام المجتمع الدولى بمواجهة أزمة التغير المناخى.



وأضاف المركز أنه من تلك السياسات والخطط أيضا الحد من الأثر البيئى الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية، والتوسع فى مشروعات النقل المستدام، مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية فى هذا المجال، خاصة فى ظل تأكيد الدولة المصرية التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية، وسعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم خلال قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلى مسار التنفيذ، وصياغة رؤية دولية مشتركة وخارطة طريق واضحة يمكن من خلالها التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة على الدول الأكثر تضررا.



وركز التقرير على تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، لافتا إلى أن المشروعات الخضراء هى مشروعات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجى، بينما تطرق إلى تعريف السندات الخضراء.

وأوضح أنها سندات تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وبشأن إصدار السندات الخضراء، ذكر التقرير، أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى انضمام مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 1.18%، استنادا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022 - 2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحى المستدام، و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للرى المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.

وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، فعلى صعيد مشروعات الوقود الأخضر، أوضح أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، أشار إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى وصل إجمالى استثماراته لـ 2 مليار دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات، فضلا عن توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" (مخطط تنفيذه)، بإجمالى استثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.

وتتضمن المشروعات وفقا للتقرير كذلك، محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالى قدرة إنتاجية 580 ميجاوات، بينما يجرى تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالى قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

وبشأن أبرز مشروعات النقل النظيف، فتشمل مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالى تكلفة 2.7 مليار يورو، وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدارية 600 ألف راكب يوميا، بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يوميا.

وتشمل مشروعات النقل النظيف أيضا، مشروع القطار الكهربائى السريع بإجمالى تكلفة 519.5 مليار جنيه، ويصل طول القطار لنحو 2000 كم ويتكون من 3 خطوط، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائى الخفيف والذى تصل تكلفته إلى 44.9 مليار جنيه، وسيستفيد منه مليون راكب يوميا.

وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 126.5%، حيث بلغت 472 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2022، مقارنة بـ 208.4 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2014، بجانب تم التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ 8 سنوات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.



وبالنسبة لأبرز مشروعات تحسين قطاعى الزراعة والرى، تم تنفيذ 320 مشروعا زراعيا خلال 8 سنوات بأكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 6271.6 كم، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، علاوة على الانتهاء من تحديث نظم الرى بـ 1.02 مليون فدان من الأراضى الجديدة بنهاية يونيو 2021 كمرحلة أولى ضمن مشروع منظومة الرى الحديث.

وحول أبرز مشروعات الصرف الصحى المستدام وتحلية المياه، بين التقرير أنها تشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى تصل التكلفة الاستثمارية لها إلى مليار دولار، بإجمالى طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يوميا، فضلا عن بلوغ التكلفة الاستثمارية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر 7.8 مليار جنيه، وبلوغ إجمالى طاقة التوسعات مليون م3 يوميا لتصل إلى 3.5 مليون م3 يوميا بنهاية 2023، بينما تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة إلى 150 مليون دولار، بإجمالى طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يوميا.

واستعرض التقرير أبرز مشروعات تحسين البيئة، ومن بينها مشروعات الحد من التلوث خلال الـ 8 سنوات، فتم رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29.5 مليار جنيه، فضلا عن توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتتضمن المشروعات أيضا، عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة بتكلفة 4.2 مليار جنيه، بجانب مشروع إدراة مكون المخلفات الصلبة للتحكم فى تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والذى تبلغ تكلفته 126 مليون دولار، كما تم شراء أو رفع كفاءة 5000 معدة نظافة.



وتطرق التقرير إلى المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، حيث سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه للمبادرة خلال 7 سنوات، وتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة، بجانب استكمال وزارة البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة.

وأوضح أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تتمثل فى مضاعفة النصيب الحالى للفرد من المساحات الخضراء فى مصر والذى يقدر بـ 1.2م2/فرد، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بحوالى 61.2 مليون طن سنويا تكافئ 20% من إجمالى الانبعاثات السنوية الحالية لمصر.

وتناول التقرير الحديث عن مدن الجيل الرابع، مشيرا إلى أنها مدن ذكية خضراء يتراوح نصيب الفرد من المساحة الخضراء فيها ما بين 10 لـ 14 م2، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأبرز حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة المتجددة، فتم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويا.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات الإطارية تم عقدها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، وتشمل شركة "سكاتك النرويجية"، وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، وشركة "أيميا باور" الإماراتية، وشركة مصدر الإماراتية، وشركة "جلوباليك" البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية، وشركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدى، فضلا عن شركة "FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية، وتحالف شركتى "زيرو ويست" المصرية و"إى دى إف رينيوابلز" الفرنسية.



وبشأن الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات الخضراء، فمن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدى للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستى أخضر فى "السخنة 360"، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 10 مليارات دولار فى المشروعات الخضراء، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفى" و"نوفي+"، وأيضا، تم تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات فى قطاع الطاقة بنسبة 10٪، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا.

وجاء فى التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات لوجستية، من بينها مشروع امتداد محطة تداول الحاويات كمحطة ثانية (2) بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 500 مليون دولار، بجانب مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع تحالف "سكاى للاستثمار وريلاينس لوجستك" باستثمارات تراكمية نحو 65 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمبادرات الإفريقية التى أطلقتها مصر فتتضمن مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، بالإضافة إلى مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى إفريقيا والدول النامية"، فضلا عن مبادرة "من أجل انتقال عادل للطاقة فى إفريقيا" لتأمين وصول الكهرباء لأكثر من 300 مليون إفريقى، ومبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب مبادرة "المخلفات العالمية 50 بحلول 2050" لمعالجة أزمة إدارة المخلفات فى إفريقيا.

وألمح التقرير إلى إطلاق أول سوق إفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون بما يعزز قدرات القارة الإفريقية فى تحقيق المستهدفات المناخية وفق المعايير الدولية، فضلا عن إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون "EGY COP" يصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنيه.



وبشأن المبادرات العالمية التى أطلقتها مصر، فوفقا للتقرير أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى"المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين، فضلا عن المشاركة فى إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ لدعم 500 مليون شخص وتعبئة مليار فرنك سويسرى على مدار 5 سنوات، علاوة على إطلاق مسرعة "تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخى" بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقى والوكالة الفرنسية للتنمية، ومبادرة "الحلول من الطبيعة"، ورصدت الدول المتقدمة حزما تمويلية بقيمة 100 مليون دولار.

وركز التقرير على أبرز التوصيات الختامية لقمة المناخ، حيت تشمل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية المتضررة من كوارث المناخ، بجانب إقرار صندوق "المناخ الأخضر".

ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنفيذ المشروعات الخضراء، فأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تبنى مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ وأهداف الاقتصاد الأخضر، معتبرة مصر دولة رائدة فى مجال التحول الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبدورها، ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن مصر أصدرت أول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك التجارى الدولى لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية، وأن تلك الجهود تأتى وسط مساعى مصر لحشد التمويل الكافى لمواجهة التغيرات المناخية.



ورأى صندوق النقد الدولى أنه نظرا لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية، أطلقت مؤخرا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ، كما أصدرت أول سند أخضر فى المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، فضلا عن تنسيق العمل العالمى بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بصفتها مضيفة مؤتمر المناخ COP27.

أما البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فقد ثمن مشروعات مصر فى الطاقة المتجددة، ومؤكدا أنها سريعة النمو وتدعو للفخر، مشيرا إلى أن لديها إمكانات كبيرة لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر، كما اعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثالا قويا على ذلك.

وأخيرا، أكدت فيتش أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصرى.