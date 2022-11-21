الهجرة: مصلحة الوطن والمصريين بالخارج هى البوصلة التى تحرك الجميع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبالها السفيرة هبة زكى، القنصل العام الجديد لمصر فى الكويت، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، لتهنئتها على المنصب الجديد، ولبحث تعزيز التعاون لخدمة أبناء الجالية المصرية فى الكويت، وتقديم المزيد من التواصل و المحفزات والتيسيرات.

وأوضحت أن الجمهورية الجديدة تعلى مبدأ التعاون وتنسيق الجهود لتلبية طلبات المواطنين أيا كان موقعهم فى العالم.

وأكدت جندى أن جاليتنا بالكويت تعد من أكبر الجاليات المصرية بالخارج ولها جهود ونشاط ملحوظ.

وأضافت: "الجالية محظوظة بخيرة سفراءنا الذين يقودون العمل الدبلوماسى والقنصلى"، مشيرة إلى أن إنجازات السفيرة هبة زكى، فى أماكن خدمتها السابقة مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وغيرها يمثل جانبا من رحلة نجاح يشار لها بالبنان، ونثق أن مهمة الكويت ستكون استكمالا لمسيرة نجاح ممتدة".

واستعرضت وزيرة الهجرة المحفزات التى قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج لنقلها إلى جاليتنا بالكويت، والتى تمثل نتائج توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بجانب تنفيذ توصية إنشاء شركة استثمار للمصريين بالخارج والتى حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، وطرح توفير أسهم وسندات للراغبين فى الاكتتاب من المصريين بالخارج، مؤكدة أنها منذ اليوم الأول تعمل على ربط المصريين بالخارج فى خطط التنمية، موضحة حرصها على ربط الجاليات حول العالم من خلال لقاء "ساعة مع وزيرة الهجرة" بمشاركة مسؤولين مصريين فى كل المجالات ذات الصلة بخدمات الجالية مثل التجنيد والتأمينات والتعليم والجوازات والسجل المدنى وغيرها.

وأضافت السفيرة سها جندى، أنها حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج باستخدام كل وسائل التواصل، والاستجابة الفورية لشكاوى ومقترحات المصريين بالخارج، ومن بينها الحالات الطبية وحالات الكوارث التي تشملها مجمعة التأمين، ودعوتها للمصريين بالخارج التسجيل فى وثيقة التأمين على المصريين بالخارج عبر الرابط:

‏https://epti-egy.org/ep/

واستعرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة جهود منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستقدام السيارات من الخارج، وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان وتوفير وحدات وأراض جديدة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص المصريين بالخارج على الاستثمار فى المجال العقارى، كما تناولت المحفزات التى نجحت بالتنسيق مع وزارة الطيران فى توفير عروض الشركة الوطنية مصر للطيران وتخفيضاتها للمصريين بالخارج، وتوفير تحفيضات للأسر والعائلات.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها حريصة على الترويج لما تقوم به مصر من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار المتنوعة بعرض الفرص المتاحة والتعريف بآليات بدء مختلف المشروعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، موضحة أن الوزارة حريصة على نشر كل ما يخدم المصريين بالخارج فى مختلف المجالات، على صفحات الوزارة، بالتعاون مع كل وزارات ومؤسسات الدولة، والتعريف بما يحدث فى مصر من خطوات إيجابية على كل المستويات.

ومن ناحيتها، أكدت السفيرة هبة زكى، القنصل العام الجديد لمصر فى الكويت، فخرها بوجود السفيرة سها جندى فى منصب وزيرة الهجرة كونها قدوة ونموذج فى العمل الدبلوماسى رفيع المستوى، مشيرة إلى حرصها على تحقيق تواصل مستدام مع الجالية المصرية في الكويت، والاستفادة من المحفزات التي توفرها وزارة الهجرة للمغتربين ومن بينها الدعوة للتسجيل في القنصلية العام لتنسيق سفر لجان لاستخراج الأوراق الثبوتية، باعتباره من المطالب المُلحة لأبناء الجالية، وكذلك تعريفهم بفرص الاستثمار فى مصر.

ودعت السفيرة هبة زكى، وزيرة الهجرة لزيارة الجالية المصرية فى الكويت كأول تنسيق تقوم به فور توليها مهام منصبها، مؤكدة أن لقاء المسؤولين وأبناء مصر فى الخارج يبنى جسور الثقة ويتيح الفرصة للتعرف على ما يقدمه الوطن لأبنائه.

وأكدت القنصل العام الجديد لمصر فى الكويت، أنها ستعمل على تعريف المصريين بالخارج بالفرص المختلفة والمحفزات التي تطرحها مصر لأبنائها بالخارج، والحرص على جهود دعم الاستثمار المصرى والمشاركة فى جهود التنمية وتحقيق أقصى استفادة للوطن وللمواطنين المغتربين بالكويت، وتوضيح ما تشهده مصر من طفرة فى تعديلات قانون الاستثمار وتوفير بنية تحتية قوية لجذب المستثمرين فى مختلف المجالات المتاحة عبر خارطة الاستثمار الصناعى.

وبدوره، استعرض السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، عددا من مقترحات الجالية المصرية فى الكويت، والتى تضمنها لقاء الوزيرة مع الجالية المصرية فى الكويت عبر الفيديو كونفرنس، مشيرا إلى دور الجالية المصرية فى الكويت، ودورها فى التنمية.

وأوضح عباس، أن الجالية المصرية فى الكويت من الجاليات التى تحرص على العمل ودعم الاقتصاد الوطنى، وتضم تنوعا من كل الفئات والتخصصات، مؤكدا الحرص على التواصل مع الجميع، بصورة مستمرة والوقوف على مقترحاتهم وحل مشكلاتهم.

واختتمت السفيرة سها جندى اللقاء بالتأكيد على أن مصلحة المصريين بالخارج هى البوصلة التى تحرك الجميع، وأن مصر دائما وأبدا ما تقدم لأبنائها كل التيسيرات المتاحة، بالتنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة.