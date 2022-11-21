جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتوعية بأضرار المخدرات، يرصد "دوت الخليج" أعراض تعاطى مخدر الأفيون. وتعمل الدولة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للوقاية من المخدرات، واستعادة الشباب ومساعدته النهوض مرة أخرى لاستكمال حياته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة المتحدة لمواجهة المخدرات- الأفيون بدايته نشوة ونهايته موت (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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