«الإنتاج الحربى» تبحث مع بيلاروسيا تعزيز مجالات التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثين، سيرجى تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





ورحب الوزير محمد صلاح بالسفير البيلاروسى بالقاهرة وبكل الحضور، وأشاد تيرنتيف بالنجاح الباهر لجمهورية مصر العربية فى تنظيم الحدث العالمى (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2022 COP 27) والذى تم تنظيمه مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.



وخلال اللقاء استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى، رؤية الوزارة بشأن تعميق التصنيع المحلى بين الجانبين من خلال التعاون القائم بين عدد من الشركات التابعة للإنتاج الحربى وعدد من الشركات البيلاروسية فى العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز - معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).



وأكد الوزير محمد صلاح ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات البيلاروسية التى يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى لما يحقق ذلك من زيادة نسبة منافسة هذه المنتجات بالسوق المصرى والتصدير للخارج.



وأشار سيرجى تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية خاصة تلك المجالات التى تتعلق بالتحول الرقمى، كما أعرب سفير بيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسى فى مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية، مشيرا إلى أن اللقاء قد حضره المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والسيد محمد فؤاد المترجم.