القوى العاملة: نص مفاوضة جماعية نجحت في حصول عمال ”فلورا للورق” على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 12:33 مساءً - بمشاركة وزارة القوى العاملة نجحت إتفاقية عمل جماعية في حصول عمال شركة "فلورا للورق"على مستحقاتهم المالية المتأخرة..وقال بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الاثنين أن إجتماعاً بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة و"الوزارة" والنقابة العامة للكيماويات،جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملاً بشركة فلورا "مصانع الأهرام للورق"،ومقرها المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وجاء في البيان أن الإتفاقية بدأت بالتأكيد على أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018 وحتى تاريخه،ورغبة الاطراف في تسوية موقف العاملين ودياً،وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على التشغيل،وذلك إيماناً منهم بالجهد الذي بذله العمال طوال مدة خدمتهم ،جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسري احكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة من أول يوليو2019 وحتى نهاية عام 2022 وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة، ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019 ،وذلك وفقاً للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب "الإتفاقية ".

وتنص الاتفاقية على صرف مكافآة تعادل شهر واحد من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل– مازال بالخدمة - بالإضافة إلى صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان أجره يتعدى خمسة آلاف جنيه مصرى، وشهراً من الأجر الشامل عن كل ثلاث سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه خمسة آلاف جنيه، أو أقل من ذلك ، ويكون الحد الأقصى للمكافآة مائة وخمسين ألف جنيه مصرى لكل عامل، بالإضافة للفوائد البنكية المقررة على المكافآة ،والأجور المتأخرة حتى31 ديسمبر 2019 ،وفق السعر المعلن من البنك المركزى عن اعوام 2020 ، 2021 ،2022، ولا يحق لأى من العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه الإتفاقية المطالبة بأجور متأخرة أخرى خلاف ذلك وتحت أى مسمى..وكذلك نصت الاتفاقية على صرف الأجور المتأخرة للعمال الذين انتهت مدة خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال الفترة من 1يوليو 2019 وحتى تنفيذ هذه الإتفاقية، وذلك منذ هذا التاريخ المذكور ،وحتى تاريخ إحالتهم للمعاش، بالإضافة إلى مكافاة لاتزيد عن 75000جنيه "خمسة وسبعون ألف جنيه " ، أما العمال المحالين للمعاش من 1/1/2018 وحتى 31/5/2019 يتم صرف مكافآة تقدرها الشركة بما لايزيد على أجر شهرين عن كامل مدة خدمتهم ، والعاملون بعقود محددة المدة يتم صرف أجورهم المستحقة حتى آخر يوم عمل لهم بدون أى مكافأة من أى نوع..

وجاء في الاتفاقية ايضا ان تتحمل الشركة والعمال المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الإجتماعية وحتى تاريخ تحرير استمارة 6 تأمينات، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية عن أعوام 2020 ، 2021 ، والشهور المنقضية من عام 2022 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية ، ويتم خصم العُهد والسلف وأى التزامات أخرى إن وجدت من مستحقات العمال وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية ،واشارت ايضا الى ان عقود العمل تعتبر منتهية بالتراضي ما بين الشركة و العمال جميعاً إعتباراً من 31/12/2019مع ما يترتب على ذلك من آثار ،ويلتزم كل عامل بأن يتقدم بإقرارباستلام كافة مستحقاتة المالية ، وذلك بعد استلامه شيك بكافة مستحقاته المالية من تعويضات وأجور متأخرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ،مضافاً اليها الفوائد البنكية عن ذات السنة التى انتهت فيها الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزى، وذلك بحد أقصى فى 31/12/2022 ، كل حسب حصته بالبند السابق.

وقالت الاتفاقية انه لا تسرى أحكامها على العاملين الذين انتهت خدمتهم بموجب أحكام قضائية بإدعاء الفصل من العمل ،ويستثنى من ذلك العاملون المطالبون فى قضاياهم بأجورهم المتأخرة وحدها ،ويحق لهؤلاء العاملون الإقرار بالتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد إدارة الشركة بشأن هذه الأجور ،والاستفادة من احكام هذه الاتفاقية ، ومع ذلك يجوز للشركة ضم أى من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية أخرى ضد الشركة وتطبيق الإتفاقية بشأنهم حال رغبتهم وبموجب طلب يقدم منهم توافق عليه الشركة، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكامها.

وتلتزم الشركة –بحسب الاتفاقية-بتسليم مستحقات العاملين المشار إليها ، كما يلتزم العاملين بتوقيع كافة الأوراق الدالة علي ذلك والتنازل عن القضايا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك بمقر النقابة العامة للكيماويات،وان يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الإتفاقية بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو اجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين أو حقوق أو سمعة الشركة،موضحة ان هذه الإتفاقية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة المنفذة له وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة،وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر في أى نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية أوبند من بنودها،وان تسرى أحكامها من تاريخ التوقيع عليها ، وتلتزم الشركة بصرف جزء من تعويضات العمال بشكل شهري بما لا يقل عن مليون ونصف جنيه ، على أن يتم الانتهاء من صرف كامل المستحقات المالية الواردة بها بحد أقصى 30/6/2023، وذلك بموجب شيكات بنكية محررة من الشركة ومستحقة في تواريخ محددة ، وفي حالة تأخر الشركة في صرف أي شيك منهم تلتزم بأداء الفوائد البنكية طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي عن ذات الشهر عن اجمالي قيمة الشيك على ان يحتسب كسر الشهر شهرا كاملا في احتساب الفوائد ، وتكون الشريحة الأولى من تلك المكافآت بقيمة2000000 جنيه (اثنين مليون جنيه ) يتم صرفهم بحد اقصى يوم 5 ديسمبر 2022.

شارك في الاتفاقية من وزارة القوى العاملة ياسر الشربيني مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية ،وحميدو اسماعيل الامين العام للنقابة العامة،وذلك بتفويض من رئيس النقابة العامة للكيماويات كيمائي عماد حمدي،ونيازي مصطفى بصفته المستشار القانوني للشركة بتفويض من رئيس مجلس الإدارة ،وحضر الاتفاق من العمال : ميلاد بولس ،وحسين سلامة،وعبدالرحيم زكي،وحمزة زين العابدين،ومحمد كمال .