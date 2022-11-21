رئيس النواب يحيل 27 تقريرًا من لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 12:33 مساءً - قرر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، إحالة 27 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

وجاء ابرز التقارير التي أحالها رئيس مجلس النواب علي النحو التالي :-

1- اقتراح برغبة مقدم من العضو عيد حماد، بشأن إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة

2- اقتراح برغبة من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية ويابانية فى مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية

3- اقتراح برغبة من النائب أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بقرية طرانيس العرب – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية

4- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد بعض مبانى مدرسة كفر الدوار الثانوية الميكانيكية – محافظة البحيرة

5- اقتراح برغبة من النائب أحمد الشيشينى، بشأن إنشاء مبنى فى مدرسة الارشاد بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة

6- اقتراح برغبة من النائب فضية سالم، بشأن إنشاء ملعب كرة خماسى بقرية النقب بمدينة طابا وإنشاء ملعب كرة خماسى بقرية عرب حمدان مدينة نوبيع محافظة جنوب سيناء

7- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن تطوير مركز شباب اليمنية التابع للوحدة المحلية – لقرية الأمراء – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة

8- اقتراح برغبة من النائبة نرمين بدراوى، بشأن رفع مستوى الخدمات المقدمة من سنترال مركز ومدينة أبو النمرس – محافظة الجيزة

9- اقتراح برغبة من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سنديون – بمركز فوه – محافظة كفر الشيخ

10- اقتراح برغبة من النائب محمد عبد السلام حجازى، بشأن فتح فرع مساعد لمكتب بريد مدينة إيتاى البارود – محافظة البحيرة

11- اقتراح برغبة من النائب مجدى الأمير، بشأن صيانة وتطوير مكتب بريد أبو الأخضر – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية

12- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن إمداد مستشفى طامية المركزى بخمسة أجهزة تنفس صناعى للأطفال حديثى الولادة – محافظة الفيوم

13- اقتراح برغبة لطفى شحاته، بشأن تزويد خدمة أخصائى الأطفال والنساء والتوليد إلى جميع مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية- بمحافظة الشرقية

14- اقتراح برغبة من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مستشفى عام – بحى شرق شبرا الخيمة وضواحيها – محافظة القليوبية

15-أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم الحضانات بمستشفى كفر الدوار المركزى بأجهزة تنفس صناعى (vent) – محافظة البحيرة

16-اقتراح برغبة من النائب أحمد فرغلى، بشأن إنشاء مركز طبى بحى الفيروز للإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد

17- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة حى السلام بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

18- اقتراح برغبة من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن استكمال الأعمال بمحطة مياه الشرب المفتى – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ

19- اقتراح برغبة من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن إتمام مشروع توسعة محطة مياه مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية

20- اقتراح برغبة من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن توسعة محطة صرف قرية محلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية